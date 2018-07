Índios ocupam Funai em Bauru e fazem cinco reféns Cerca de 40 índios da tribo Araribá mantêm desde a noite de ontem cinco funcionários reféns na unidade da Fundação Nacional do Índio (Funai) em Bauru, no interior de São Paulo. O protesto dura mais de 22 horas. Segundo a Polícia Militar, os índios, que vivem na região de Bauru e Avaí, querem impedir o fechamento da unidade da Funai em Bauru e a transferência dos serviços para Itanhaém, no litoral paulista.