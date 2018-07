Índios ocupam sede da Funai e fazem protestos no PR Índios de aldeias do Paraná fazem uma série de manifestações hoje em Curitiba e no interior do Paraná. Na capital, um grupo ocupou a sede da Fundação Nacional do Índio (Funai), protestando contra as condicionantes do Supremo Tribunal Federal (STF) em relação às demarcações de terras indígenas. Eles dizem que elas valem para Raposa Serra do Sol, em Roraima, mas não para outras áreas. "Queremos mostrar ao Estado brasileiro que nós existimos", disse o líder Kretã.