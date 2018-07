Índios ocupam sede da Funai em Manaus Cerca de 100 indígenas das etnias mura, tariano e ticuna ocupou no fim da tarde de hoje a sede da Fundação Nacional do Índio (Funai), em Manaus. A maioria dos manifestantes é do mesmo grupo que deixou hoje a sede da Fundação Nacional de Saúde Indígena (Funasa) em Manaus, depois de 17 dias de ocupação.