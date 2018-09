Índios permanecem na sede da Funasa em Cuiabá-MT Os cerca de 75 índios que invadiram ontem a sede da Fundação Nacional de Saúde (Funasa) em Cuiabá, no Mato Grosso, ainda ocupam a Coordenadoria nesta manhã, segundo a assessoria da instituição. Eles reclamam do repasse de verbas para a saúde das aldeias, que está atrasado devido à falta de prestação de contas da Organização Não-governamental Operação Amazônia Nativa (Opan), conveniada com a Funasa para prestar serviços médicos aos índios. Segundo a Funasa, enquanto a Opan não prestar contas dos gastos feitos desde janeiro, os cerca de R$ 800 mil que deveriam ser depositados em maio não serão repassados para a ONG. Os índios dizem que só vão deixar o prédio depois que as reivindicações forem atendidas.