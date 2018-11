Índios permanecem na sede da Funasa, em SP Os cerca de 100 índios que invadiram a sede da Fundação Nacional de Saúde (Funasa) no centro de São Paulo na tarde de ontem permaneciam no prédio hoje. De acordo com a assessoria do órgão, mesmo com a presença dos índios, os funcionários estavam trabalhando normalmente. Os índios aguardavam a presença do coordenador da Funasa, Raze Rezek, para uma reunião, que havia sido marcada ontem.