Índios protestam na Funasa contra acordo em RR

De acordo com representantes do Conselho Indígena de Roraima (CIR), que organizou o protesto, os índios não foram consultados sobre o convênio e não confiam nas autoridades estaduais. Eles lembraram que durante a luta pela demarcação da Terra Indígena Raposa Serra do Sol, concluída neste ano, nunca contaram com o apoio do Estado.

No final da tarde, os diretores regionais da Funasa receberam os representantes indígenas para discutir o assunto. De acordo com assessores da fundação, a entidade optou por firmar o convênio com o governo estadual após constatar deficiências nos serviços prestados por organizações não-governamentais às comunidades indígenas. Ainda segundo os assessores, com o novo esquema os serviços apresentam um grau de eficiência maior e são menos dispendiosos. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.