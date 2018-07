Índios protestam pela manutenção da reserva em RR Pintados e vestidos para a guerra, cerca de 300 índios ligados ao Conselho Indígena de Roraima (CIR) protestaram hoje pela manutenção contínua da terra indígena Raposa Serra do Sol, em Roraima, antes do início do julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF). A manifestação foi no centro da Vila Surumu, a 227 quilômetros de Boa Vista. Segundo informou o tuxaua José Brazão, ligado à Sociedade de Defesa dos Índios Unidos de Roraima (Sodiurr), a manifestação foi pacífica. "Eles levavam faixas e diziam gritos de guerra", relatou. Em Boa Vista, o clima é tranqüilo. Até agora, nenhuma manifestação foi registrada na cidade, mas a Polícia Militar permanece com todo seu efetivo de prontidão. "A tropa está aquartelada, pronta para agir", disse um PM responsável pela guarda do Palácio Hélio Campos, sede do executivo estadual, que está com acesso restrito. Somente funcionários e carros oficiais têm entrada permitida.