Índios só saem de museu com garantia de restauração Representantes do governo do Estado e policiais militares estão no antigo Museu do Índio, no Maracanã, na zona norte, para desocupar o prédio histórico, habitado desde 2006 por um grupo indígena. O governo quer demolir o casarão para urbanizar a área entorno do estádio do Maracanã para a Copa de 2014 e obteve na Justiça a ordem que os índios deixem o edifício. O casarão em ruínas construído em 1866, onde funcionou o museu entre 1953 e 1978, é habitado por 22 índios. Eles dizem que deixam o local pacificamente se houver garantia de que o imóvel será restaurado e usado para difusão da cultura indígena.