Índios tapeba interditam rodovia federal no Ceará O clima está tenso no quilômetros 17 da BR 222, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (CE). Desde as nove da manhã, cerca de 150 índios tapeba interditam a rodovia federal. A Polícia Rodoviária Federal foi acionada para tentar desobstruir a BR, mas não entrou em acordo com os índios.