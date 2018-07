Índios têm quase 2 milhões de km², mas perdem língua A quarta parte da Amazônia é ocupada por indígenas. São cerca de 1,6 milhão de pessoas - mais do que havia uma década atrás, mas com quantidade cada vez menor de línguas. Segundo o estudo sobre os Objetivos do Milênio, 21 línguas teriam sido extintas na Amazônia, 186 ameaçam desaparecer e 130 são "vulneráveis", pois, embora faladas por crianças, seu uso é restrito.