Índios vendem chiclete, mel e madeira

Os maias têm como atividade principal a agricultura, mas também se mantêm com outros afazeres. Um deles a produção de chiclete. A goma de mascar é feita a partir do látex retirado da árvore Manilkara zapota, chamada de chicozapote. A espécie é abundante no Estado de Quintana Roo. A atividade de extrair o látex mantém a árvore em pé e é pouco danosa ao ambiente.

O chiclete natural teve seu auge em décadas passadas - as fibras sintéticas fizeram com que ele tivesse uma queda no mercado. Nos últimos anos houve um aumento da demanda, porém ainda não no volume da capacidade de produção. Tanto que, apesar de terem permissão de fazer a extração, muitos extrativistas desistem, porque o preço não compensa.

Uma parcela dos maias em Tabi há quase 25 anos faz manejo sustentável da floresta - eles exploram com autorização do governo apenas algumas das árvores em cada hectare. Dessa forma, a mata consegue se manter viva. A selva que circunda as moradias dos indígenas é menos imponente que a nossa Mata Atlântica e a Amazônia e tem árvores de menor porte, mas possui grande riqueza. É impressionante a quantidade de borboletas das mais variadas espécies e cores no local.

Além de vender madeira, alguns índios produzem mel orgânico - mas não têm dinheiro suficiente para certificar o produto como sendo livre de agrotóxicos. Ainda criam galinhas e porcos, têm árvores de frutas e quase nunca vão ao mercado fazer compras - a não ser quando ocorre alguma festa importante.