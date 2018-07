Indisposição foi causa de internação de Luciano

A dupla está em Londrina, em razão de um show que teria início às 22 horas desta quarta-feira na ExpoLondrina 2012, organizada pela Sociedade Rural do Paraná, no Parque de Exposições Ney Braga. A assessoria de imprensa da entidade disse que a apresentação estava confirmada. No twitter, Zezé di Camargo pediu calma. "Por favor!!! Sem alardes!! Meu irmão só teve um probleminha no estômago e já está no hotel, pronto pro show", postou.

Em 28 de outubro do ano passado, Luciano precisou ser internado no Hospital Santa Cruz, em Curitiba, com diagnóstico de baixa quantidade de potássio no sangue, provocada pela ingestão não controlada de diuréticos. No dia anterior, ele havia se desentendido com o irmão pouco antes de show em comemoração aos 20 anos de carreira, no Teatro Guaíra. Do palco Luciano anunciou o fim da parceria. No dia seguinte, em razão da internação, Zezé di Camargo fez o show sozinho e garantiu que, por ele, a dupla continuaria. Depois de deixar o hospital, Luciano decidiu continuar com a dupla.