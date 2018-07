Inditex, dona da Zara, tem lucro acima do esperado no 1o semestre A rápida oferta de tendências de moda e o foco em ganhar novos clientes na Internet e em mercados emergentes ajudaram a espanhola Inditex, maior varejista têxtil do mundo, detentora da Zara e outras marcas de vestuário, a superar a previsão de lucro no primeiro semestre.