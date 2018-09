Indonésia anuncia que deixará a Opep até o fim de 2008

O Governo da Indonésia anunciou nesta quarta-feira, 28, sua decisão de deixar até o fim do ano a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep), por ter se transformado em um importador líquido da commodity nos últimos anos. O ministro de Energia e Recursos Naturais indonésio, Purnomo Yusgiantoro, indicou que nas atuais circunstâncias não faz mais sentido pertencer à Opep, por isso a Indonésia deixará a associação quando expirar seu período como membro. O presidente da Indonésia, Susilo Bambang Yudhoyono, anunciou no princípio de maio que esta possibilidade era estudada. A Indonésia, o único país do sudeste asiático presente na Opep, produz atualmente 854 mil barris de petróleo por dia, menos da metade do explorado pelo país há uma década e abaixo da cota mínima de produção do cartel, fixada em 1,3 milhão de barris diários. Os analistas atribuem a queda da produção à falta de investimentos no setor energético, o que impediu melhorias na eficiência das explorações atuais e para explorar novas jazidas. A instabilidade e opacidade do sistema legal da Indonésia e a corrupção também prejudicaram a produção petrolífera da nação. Apesar da mudança de produtor a importador líquido, o Governo trabalha para aumentar a produção de petróleo e gás natural, especialmente na atual conjuntura econômica de alta dos preços da energia. O Executivo assinou na terça-feira cinco contratos de prospecção de petróleo e gás natural com várias petrolíferas internacionais, entre elas a italiana ENI, a malásia Petronas e a chinesa CNOOC.