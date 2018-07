Indonésia cria árvore de Natal comestível de 9 m

Uma confeiteira da Indonésia aproveitou o Natal para tentar bater um recorde mundial: o de maior árvore de natal comestível do mundo. Nila Sari passou dois meses preparando os pedaços de um pinheiro de 9 metros num shopping da capital indonésia, Jacarta. A confeiteira já entrou no Livro Guiness de Recordes duas vezes: em 1987 e 1989, com enormes bolos de 12,6 metros e 23,7 metros respectivamente. Nila Sari tem uma equipe de 25 confeiteiros para construir a árvore, projetada pela própria filha. A administração do shopping em Jacarta afirma que o objetivo da árvore não é só atrair consumidores, mas também marcar o nascimento do menino Jesus e trazer paz à região. Curiosamente, a Indonésia é o país com maior população de muçulmanos do mundo, e os cristãos são minoria. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.