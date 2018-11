Indonésia financiou e armou milícias no Timor Leste, diz relatório

O Exército da Indonésia armou e financiou as milícias responsáveis por uma série de violações de direitos humanos no conturbado período que antecedeu a independência do Timor Leste, de acordo com um relatório produzido por uma comissão bilateral. A comissão foi organizada pelos governos dos dois países com o objetivo de investigar os abusos cometidos pelas milícias quando a Indonésia desocupou o país, há nove anos. O relatório responsabiliza o Exército indonésio por crimes como assassinato, tortura e estupros, cometidos pelas milícias pró-Indonésia em 1999. De acordo com o documento, eles foram armados e financiados sistematicamente pelo Exército indonésio. O relatório destaca ainda que os comandantes do Exército tinham conhecimento dos crimes, mas continuaram a armar e organizar os membros das milícias.O texto diz ainda que a omissão das forças das Nações Unidas no Timor Leste permitiu que as milícias se rearmassem. ResponsabilidadeAs autoridades civis na Indonésia também têm responsabilidade institucional pelos abusos. Segundo o relatório, essas instituições continuaram a financiar as milícias, apesar de estarem a par dos abusos que estavam sendo cometidos.Essas acusações não são novas, mas esse documento, mantido sob sete chaves, não foi encomendado pela ONU, e, sim, pelos governos da Indonésia e do Timor Leste.Ele será entregue aos presidentes dos dois países na próxima semana.Para a comissão, os governos da Indonésia e do Timor Leste devem assumir responsabilidade pelas ações dos militantes.O texto diz ainda que os grupos pró-idependência também cometeram violações, ainda que menores e de natureza menos séria. A Indonésia afirma que a violência no Timor Leste em 1999 foi esporádica e resultado das ações isoladas de poucos indivíduos. A questão agora é saber se uma eventual admissão de responsabilidade seria suficiente para consolidar uma reconciliação entre os dois países.BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.