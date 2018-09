Indonésia quer que blog tire quadrinhos sexuais de Maomé do ar

O governo da Indonésia está pedindo que um blog tire do ar duas tiras de quadrinhos que mostram relações sexuais envolvendo o profeta Maomé. O ministro da Comunicação da Indonésia, Mohammad Nuh, disse que os quadrinhos são "muito antiéticos e muito inapropriados". Ele disse que, se necessário, vai pedir que o provedor de internet bloqueie o acesso ao site. As tirinhas que apareceram no site no mês passado provocaram um debate intenso entre os leitores do blog, mas a repercussão do caso parece estar por ora restrita a esse pequeno círculo. Um porta-voz do ministério disse que os desenhos são ofensivos não só para muçulmanos como para todas as religiões. As duas tiras de quadrinhos contam histórias com sexo explícito envolvendo o profeta, intercalados com versos aparentemente do Corão. Há dois anos, a Indonésia viveu uma série de protestos devido a ilustrações do profeta Maomé reproduzidas em um jornal dinamarquês. Muitos muçulmanos acreditam que é proibido fazer qualquer desenho ou representação pictórica do profeta. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.