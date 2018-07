Indonésia registra 2ª morte pela doença neste ano A Indonésia registrou ontem a segunda morte causada por gripe aviária neste ano: uma menina de 5 anos que recentemente havia perdido um parente com o vírus. As preocupações com a gripe aviária aumentaram na região depois que a China, no fim de dezembro, registrou o primeiro caso fatal do vírus H5N1 em 18 meses. Anteontem, o Vietnã registrou o primeiro caso mortal da doença em quase dois anos. O vírus também tirou a vida de uma criança no Camboja.