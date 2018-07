Indulgência pelo Twitter causa polêmica A indulgência pelo Twitter - anunciada pelo porta-voz do papa Francisco nesta quinta-feira, 18 - pode não ser uma boa ideia. A opinião é do doutor em direito canônico pela Pontifícia Universidade Lateranense, do Vaticano, Edson Luiz Sampel. Em entrevista à TV Estadão na tarde desta sexta-feira, Sampel disse que concorda com a indulgência dada por meio de outras mídias, como a televisão, mas não pelo Twitter.