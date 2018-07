Indústria aérea propõe corte de 50% até 2050 A indústria aérea se comprometerá a reduzir em 50% as emissões de dióxido de carbono até 2050, frente os níveis de 2005, segundo acordo fechado entre companhias, aeroportos e fabricantes de aeronaves. De acordo com o jornal britânico The Guardian, a busca por tecnologia verde poderá elevar o preço das passagens aéreas. O anúncio de corte de emissões, que será feito em Nova York, é visto como uma tentativa de evitar medidas punitivas na conferência em Copenhague.