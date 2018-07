Indústria cresce 8,2%, mas inflação preocupa A indústria da Argentina cresceu 8,2% em janeiro, ante igual mês de 2009, de acordo com projeções da Fundação de Investigações Econômicas Latinoamericanas (Fiel). As previsões para o resto do ano também são de crescimento, mas a disparada da inflação é a grande ameaça. O governo de Cristina Kirchner tenta desesperadamente realizar acordos com empresários de distintos setores para segurar os preços. Com a proximidade da Semana Santa, os primeiros produtos que o secretário de Comércio Interior, Guillermo Moreno, tenta tabelar são os peixes e frutos do mar.