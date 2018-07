Indústria de cartões opõe-se à economia e cresce mais

A Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs) revisou a projeção de aumento das receitas das empresas do setor, de 20 para 23 por cento, ante 2010.

"Isso tem mais a ver com as mudança de hábito do consumidor do que com a economia", disse nesta terça-feira a jornalistas o presidente da Abecs, Cláudio Yamaguti.

Pouco antes, a entidade havia informado que o faturamento conjunto de suas 39 sócias, incluindo empresas emissoras de cartões e credenciadoras de lojas, somou 158,9 bilhões de reais de abil a junho, um aumento de 26 por cento em relação ao mesmo período de 2010.

De abril a junho, foram processadas 1,99 bilhão de pagamentos de compras com meios eletrônicos, um avanço de 20 por cento. No final do primeiro semestre, havia em circulação no país 657,2 milhões de cartões, 10 por cento a mais em doze meses.

Para Yamaguti, o aumento da competição no setor, fomentada em parte por mudanças regulatórias implementadas pelo governo, acelerou ainda mais a substituição de cheques e dinheiro por cartões, que hoje pagam uma em cada quatro compras feitas pelas famílias no Brasil.

"Nós estamos no mesmo patamar em que estavam os Estados Unidos há dez anos, mas acho que não vamos demorar dez anos para chegar aonde eles estão", disse Yamaguti, citando que nos EUA os cartões representam 45 por cento dos pagamento das compras.

De acordo com a Abecs, a baixa taxa de desemprego também teve efeito positivo sobre os números do setor na primeira metade do ano, movimento percebido com mais força no consumo de famílias das classes C, D e E.

"Para muita gente, as cartões estão sendo a primeira fase no processo de bancarização", disse Yamaguti.

Além disso, no trimestre houve também expansão de 22 por cento nos gastos de brasileiros no exterior, na comparação anual, para 4,9 bilhões de reais, resultado atribuído pela Abecs à valorização do real contra o dólar e ao aumento do poder aquisitivo dos consumidores.

"Não houve impacto do aumento do IOF", disse Yamaguti, referindo-se ao aumento da alíquota do imposto, de 2,38 para 6,38 por cento, sobre compras com cartão de crédito no exterior, definida em março pelo governo justamente para tentar frear a expansão desse tipo de gastos.

Na visão do executivo, mesmo com a revisão para cima, a previsão atual de crescimento do segmento em 2011 ainda é conservadora. Um dos motivos dessa prudência, disse, é a expectativa com o impacto de algumas mudanças na regulação.

A principal delas é a que estabeleceu um piso para pagamento mínimo da fatura de cartão de crédito. Desde junho, os clientes são obrigados a pagar pelo menos 15 por cento do total. Em dezembro, a fatia subirá para 20 por cento. Antes, cada banco tinha sua própria regra.