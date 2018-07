Indústria de máquinas vai investir 20% mais este ano A indústria brasileira de máquinas e equipamentos deverá investir R$ 8,9 bilhões em 2010, 20% mais que os R$ 7,43 bilhões do ano passado, segundo pesquisa divulgada ontem pela Abimaq, entidade que reúne as empresas do setor. Esse movimento é motivado pela melhora nas perspectivas de negócios, puxados pela retomada do crescimento da economia e por programas de governo, como o Minha Casa, Minha Vida, do setor habitacional.