Indústria de nutrição animal cresce 10% A crise mundial não impediu o crescimento do setor de nutrição animal em 2008. Conforme balanço do Sindicato Nacional da Indústria de Alimentação Animal (Sindirações), a produção de ração e sal mineral cresceu 10% este ano. No total, foram produzidas 59 milhões de toneladas de ração e 2 milhões de toneladas de sal mineral. O diretor-executivo do Sindirações, Ariovaldo Zanni, explica que o setor foi beneficiado pela alta demanda nos dez primeiros meses do ano. A produção de ração e suplementos para a avicultura é a que tem maior peso no setor. Em 2008, a atividade consumiu 50% da produção de ração no País.