Indústria de souvenirs movimenta US$ 18 bilhões Fiéis ao lema de Deng Xiaoping - "O enriquecer é glorioso" -, milhares de chineses aproveitam a onda do turismo vermelho para aumentar o orçamento doméstico. Barracas com bugigangas comunistas e não comunistas espalham-se diante de cada atração e oferecem de estátuas a botons com a imagem de Mao Tsé-tung.