Indústria de SP corta 3,5 mil vagas em maio

Sem ajuste sazonal, o emprego no setor apresentou queda de 0,17 por cento.

No acumulado do ano, o setor fechou 46 mil vagas, variação negativa de 2,03 por cento.

Dos 22 sindicatos pesquisados pela Fiesp, 14 relataram demissões em maio, 7 informaram contratações e 1 apontou estabilidade do emprego.

Entre os setores, o de Metalúrgica liderou as demissões no mês com queda de 1,8 por cento, seguido por Máquinas, Aparelhos e Materiais Elétricos, com recuo de 1,2 por cento.

Por outro lado, o destaque de alta foi Fabricação de coque, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis, com crescimento do emprego de 3,1 por cento.

Outra pesquisa realizada pela Fiesp indicou que o empresário do setor manteve-se otimista no início de junho, mas menos que no mês passado.

O Sensor --indicador antecedente que visa avaliar a tendência da indústria no mês corrente-- caiu para 50,8 pontos na primeira quinzena junho ante 51,4 pontos no fechamento de maio. Apesar da queda, a leitura ficou acima da marca de 50, que divide o pessimismo do otimismo.

Já o componente de emprego manteve-se negativo apesar da ligeira alta para 48,9 pontos na abertura do mês, ante 48,3 pontos em maio.

