Indústria desenvolve motor flex para trator

Um motor flex para tratores, movido a álcool e diesel. A novidade, ainda em fase de desenvolvimento, foi apresentada durante a Expointer 2008, que terminou no domingo, em Esteio (RS), e chamou a atenção dos visitantes. O projeto é uma parceria entre a Massey Ferguson, MWM International e Delphi. O motor biocombusível ainda não está em produção comercial. Os resultados iniciais, conforme os parceiros, indicam até 60% de substituição do diesel pelo etanol com mesmo desempenho do motor e economia de até 25% em gastos com combustível, dependendo do preço. O objetivo do projeto, a princípio, é atender a segmentos específicos de mercado, como usinas e produtores de álcool, que já utilizam tratores a diesel. A pesquisa partiu de um motor a diesel, utilizando uma combinação de etanol e diesel como combustível, mantidos em dois tanques distintos. As proporções são variáveis conforme a exigência sobre o propulsor. Nos momentos de maior exigência de força, a proporção de etanol aumenta e a de diesel diminui, o que possibilita no trabalho mais forte atender o consumo com uma quantidade maior do combustível mais barato, o etanol. No tanque de diesel também é possível usar o biodiesel. "Nosso objetivo é investir em novas tecnologias e buscar soluções que satisfaçam aos clientes", diz o gerente de Desenvolvimento do Produto da MWM International, Guilherme Ebeling. "Os tratores biocombustível darão aos usineiros e produtores maior independência e flexibilidade em relação à escolha do combustível utilizado, além de uma considerável redução de custo", complementa o gerente de Projetos Especiais da Delphi, Vicente Pimenta. "Com essa parceria, estamos aptos a fornecer o que o cliente precisa, buscando novas tecnologias e soluções que tragam importantes vantagens ao setor, considerando aspectos ambientais e econômicos", diz o diretor de Marketing da Massey Ferguson, Fábio Piltcher.