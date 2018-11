Indústria do cigarro ganha ação na Justiça A indústria tabagista no País conseguiu uma vitória temporária na maior ação coletiva da história contra os fabricantes de cigarro. Há 16 anos, a Associação de Defesa da Saúde do Fumante (Adesf) entrou com um processo contra a Souza Cruz e a Philip Morris Brasil argumentando que a publicidade das fabricantes é enganosa e abusiva. A sentença justifica que o "consumo de cigarros é mero fator de risco (probabilidade) de diversas doenças e não causa necessária". A Adesf afirma que pretende recorrer da decisão. A associação estima que a ação coletiva poderia gerar R$ 30 bilhões em indenizações.