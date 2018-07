Indústria do cobre do país prevê alta de 5% na produção em 2012 A perspectiva do setor de cobre e derivados para 2012 é de um aumento de 5 por cento na produção, estimou nesta quinta-feira o Sindicato da Indústria de Condutores Elétricos, Trefilação e Laminação de Metais Não Ferrosos do Estado de São Paulo (Sindicel).