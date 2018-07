Indústria fecha 2012 com queda no uso da capacidade instalada, diz CNI

Em novembro, o indicador havia ficado em 81,4 por cento, mostrando que a indústria fechou o ano passado com maior ociosidade nas plantas e indicando uma recuperação mais difícil em 2013. Em janeiro, o indicador havia ficado em 82,3 por cento e, em dezembro de 2011, em 81,5 por cento.

"A indústria de transformação buscou uma recuperação em 2012. No entanto, esse processo foi lento e com interrupções de forma que apenas o faturamento mostrou crescimento", informou a CNI em comunicado.

Em dezembro, o faturamento real dessazonalizado cresceu 3,1 por cento sobre novembro, segundo mês seguido de alta, ainda segundo a CNI. No resultado anual, o faturamento subiu 2,4 por cento em relação a 2011.

Já as horas trabalhadas na produção, um indicador do nível de atividade, tiveram variação positiva de 0,8 por cento frente a novembro, mas no acumulado do ano registraram queda de 1,5 por cento sobre 2011.

O emprego industrial ficou estagnado em dezembro na comparação com novembro e registrou variação negativa de 0,2 por cento no ano sobre 2011.

A indústria brasileira vem mostrando dificuldades para se recuperar, com a produção caindo 2,7 por cento em 2012, a primeira queda em três anos. O destaque ficou para o fraco desempenho dos investimentos e o recuo na fabricação de veículos.

(Por Tiago Pariz)