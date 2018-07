Indústria paga MBA a diretores de escolas Até o segundo semestre, 4,4 mil diretores de escolas estaduais de São Paulo e Rio de Janeiro começarão um curso de especialização lato sensu na área de gestão empreendedora. A pós-graduação será a distância e conta com certificação da Universidade Federal Fluminense (UFF). O projeto é uma parceria com as federações fluminense e paulista de indústrias - Firjan e Fiesp, respectivamente -, que financiarão os cursos.