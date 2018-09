Indústria paulista cria 15.500 empregos em janeiro--Fiesp As indústrias de São Paulo criaram 15.500 postos de trabalho em janeiro, um aumento de 0,44 por cento em relação a dezembro de 2010, com ajuste sazonal, informou nesta quinta-feira a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp). Na série sem ajuste sazonal, a taxa foi positiva em 0,61 por cento.