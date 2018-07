Indústria usou agricultores do País em lobby, diz OMS A Organização Mundial da Saúde (OMS) vai denunciar o uso de agricultores brasileiros para atuar como lobistas em defesa dos interesses da indústria do cigarro. Hoje, Dia Mundial sem Tabaco, a OMS publica informações sobre o lobby feito pela indústria do cigarro para frear leis, ameaçar governos e abrir ações nos tribunais contra países. No Brasil, a OMS afirma ter evidências documentadas de que a indústria convenceu agricultores a apoiar a posição de que cigarro com sabor não atrai crianças.