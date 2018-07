Indústria vê desaceleração em mercado de ônibus no Brasil em 2014 A indústria de ônibus espera uma desaceleração do mercado no Brasil em 2014, depois que as vendas do setor subiram 14,3 por cento no ano passado, afirmou o vice-presidente de relações institucionais da Marcopolo, José Antonio Fernandes Martins.