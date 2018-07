Industriais querem hidrelétricas na Amazônia As federações das indústrias de São Paulo e do Rio (Fiesp e Firjan) assinaram ontem um documento com seus posicionamentos para dar argumentos aos negociadores brasileiros na Rio+20. No ato de assinatura, o presidente da entidade paulista, Paulo Skaf, defendeu a construção de hidrelétricas na Amazônia, para garantir uma matriz energética pouco poluente no País - o único ponto mais polêmico apresentado. O documento, em geral, defende ideias como a universalização do acesso à água e o combate à fome e à miséria. Para a Fiesp e a Firjan, os países que participam da Rio+20 devem assumir compromissos para resolver o problema das mudanças climáticas. / GLAUBER GONÇALVES, RIO