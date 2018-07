Indústrias têm 90 dias para reduzir iodo do sal As empresas fabricantes de sal têm 90 dias para se adequar à redução da quantidade de iodo presente no produto. A medida, que vinha sendo discutida desde 2011, foi aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) no último dia 16 e publicada no Diário Oficial da União nesta quinta-feira, 25.