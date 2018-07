Indy mexe com comércio e hotelaria

CORRIDA CONTRA O TEMPO - Palco do carnaval paulistano, o Anhembi segue em reformas para a chegada do circo da Fórmula Indy. A arquibancada está quase pronta

A Fórmula Indy, neste fim de semana, mudará boa parte da rotina dos comerciantes que têm negócios nas ruas adjacentes ao Circuito do Anhembi. A Avenida Olavo Fontoura, zona oeste, por exemplo, será interditada para a prova, o que afetará o funcionamento de inúmeros bares e restaurantes. Como solução para não perder tanto em faturamento, as casas estudam parcerias com empresas privadas para, dessa forma, garantir um público razoável para o fim de semana.

A churrascaria Anhembi acertou um convênio com a Rede Bandeirantes e recepcionará convidados do canal, que detém os direitos de transmissão. "Estamos bem perto do circuito", comemora o dono do restaurante, Cesar Benetti, de 45 anos. Também na Olavo Fontoura, a unidade do Bar Brahma busca uma parceria para manter a casa cheia.

Enquanto a incerteza domina o mercado de bares e restaurantes, o setor hoteleiro vive situação completamente oposta. O Holliday Inn, na região do Anhembi, por exemplo, já tem lotação de 90%. No ano passado, nessa mesma época, apenas 25% dos quartos estavam ocupados. "Estamos numa área privilegiada. Não vai haver nenhum acesso de carros durante os dias da Fórmula Indy", diz o gerente-geral do hotel, Flávio Andrade. Nos dias de corrida, a diária no Holliday Inn custará entre R$ 500 e R$ 800.

Dos hóspedes, a expectativa é de que 60% dos visitantes venham do exterior. A expectativa é de que a maioria seja dos Estados Unidos, onde a Indy é bastante popular e organiza a grande maioria das provas da temporada. De acordo com Andrade, o hotel se prepara desde novembro para o evento. "Conseguimos nos preparar bem, temos todo o staff treinado para lidar com os clientes."

PROVA DESCONHECIDA

O evento mexe com o trânsito, com o comércio, com a rede hoteleira e atrai grande atenção. Mas, para muitos vizinhos do Anhembi, a Indy nem sequer é conhecida. Os moradores do conjunto habitacional Parque do Gato, zona oeste, do outro lado da marginal, mal sabem da existência da prova. Desde 2004, o conjunto habitacional substitui uma antiga favela. Os moradores pagam todo mês aluguel social, cujo valor é de 10% sobre a renda da família.

No conjunto habitacional, o mato está alto, as paredes pichadas e são comum os casos de famílias que abrigam várias pessoas num mesmo apartamento. "Vivo num local que tem apenas sala, cozinha e banheiro. Moram quase 15 pessoas lá em casa. Não consigo pensar em Fórmula Indy", diz uma moradora que preferiu não se identificar. A maioria de seus vizinhos repete o discurso e diz não saber o significado da Indy.

NÚMEROS

R$ 800 é a diária

mais cara do hotel Holliday Inn, próximo ao local da prova, que já tem garantida ocupação de 90% de seus quartos, bem acima da média do período de 25%

60% dos hóspedes

devem vir do exterior, principalmente dos Estados Unidos, onde a competição é bastante popular