Inea concede licença prévia para porto na 'área do meio' O Instituto Estadual do Ambiente (Inea) do Rio de Janeiro concedeu no início deste ano licença prévia para a concessão de um porto na baía de Sepetiba, em Itaguaí, eliminando um dos últimos obstáculos para que a companhia docas do Estado possa seguir adiante com a licitação de terreno conhecido como "área do meio".