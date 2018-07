Inea multa CSN no Rio por vazamento de óleo O Instituto Estadual do Ambiente do Rio de Janeiro (Inea) vai multar a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) pelo vazamento de óleo petroquímico no Rio Paraíba do Sul, em Volta Redonda, sul fluminense, ocorrido na madrugada de quinta-feira. A secretária do Inea, Marilene Ramos, informou que os técnicos do instituto percorreram o rio até a captação de água do Pinheiral, em Barra do Piraí, e não identificaram contaminação.