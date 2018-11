Inea multa empresa em R$ 10 mi por vazamento de óleo O Instituto Estadual do Ambiente (Inea) do Rio de Janeiro aplicou multa de R$ 10 milhões à empresa Modec, proprietária do navio-plataforma FPSO Cidade de São Paulo, pelo vazamento de óleo diesel nas proximidades da Ilha Grande, no litoral sul fluminense, perto de Angra dos Reis. O vazamento, ocorrido na sexta-feira, foi estimado inicialmente em 10 mil litros.