Inea multa Modec em R$ 16 mil por vazamento de óleo A empresa Modec Serviços de Petróleo do Brasil foi multada em R$ 16,6 milhões pelo Instituto Estadual do Ambiente (Inea), na tarde de ontem, por ter atingido com substâncias oleosas a Área de Proteção Ambiental Tamoios, que reúne todas as Ilhas da Baía da Ilha Grande.