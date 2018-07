Ineditismo é o principal atrativo

Com o mesmo entusiasmo, a empresária Neide Maria Batista Soares, do Sítio Campos de Maria da Fé, vê no cultivo de oliveiras e na extração de azeite uma ótima oportunidade de diversificação. Dona de uma empresa de alimentos, ela plantou mil oliveiras. "Acredito muito que vá dar certo", diz. O problema maior, segundo ela, é a falta de assistência técnica, pois considera que as lavouras ainda são experimentais. Veja também: Minas vai produzir o azeite brasileiro Maria da Fé já tem 60 mil plantas Neide diz que seu interesse pelas oliveiras surgiu após diversas palestras da Epamig, sobre a viabilidade do mercado e as condições favoráveis de clima e solo de Maria da Fé. "Além de não termos este produto no País, podemos agregar valor produzindo o azeite." Já o empresário Joaquim Oliveira acredita que o valor do azeite brasileiro vá acompanhar os preços do mercado internacional, de US$ 3 mil a tonelada. Hoje, o preço médio do produto envasado, direto ao consumidor brasileiro, segundo o pesquisador Vieira Neto, pode alcançar até R$ 50. Os resultados das análises de laboratório, feitas com amostras de óleo elaborado experimentalmente com azeitonas de diferentes variedades de Maria da Fé, classificam o produto como azeite virgem ou extra virgem. INFORMAÇÕES Epamig telefax: (0--35) 3662-1227 e-mail femf@epamig.br