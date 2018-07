Inédito Irá a Dublin, capital da Irlanda, país do qual não sabe muita coisa, apenas que, se não lhe falha a memória - vai olhar depois no Google - é um estado livre desde 1922, precisamente o ano em que - outra casualidade - nasceram seus pais. Sabe pouco da Irlanda, embora conheça boa parte de sua literatura. W. B. Yeats, para não ir mais longe, é um de seus poetas favoritos. 1922, além disso, é o ano em que Ulisses foi publicado. Poderia ir celebrar os funerais da galáxia de Gutenberg na catedral de Dublin, que é Saint Patrick, se não se engana; ali, naquele recinto sagrado, Antonin Artaud enlouqueceu definitivamente quando acreditou que a bengala do santo era idêntica à que ele usava.