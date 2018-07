Inep amplia pré-teste do Enem e contrato sobe 559% Em apenas um ano, o valor do contrato do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) para a realização do pré-teste do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) aumentou 559% - saltou de R$ 939,5 mil, em 2009, para R$ 6,191 milhões, que serão pagos em 2010 a um consórcio contratado sem licitação. Embora o número de estudantes que farão o pré-teste tenha dobrado neste ano, o custo por aluno cresceu 229,5%.