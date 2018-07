Inep defende avaliação censitária no ensino médio

BRASÍLIA - Durante seminário sobre a qualidade do ensino médio no País, o presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), Luiz Cláudio Costa, defendeu ontem que essa etapa seja submetida a uma avaliação censitária, e não amostral, como é feita hoje com a Prova Brasil.

O Ministério da Educação estuda trocar a Prova Brasil pelo Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para calcular o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) do ensino médio.

"Já existe quase uma posição consensual de que devemos passar para uma avaliação censitária. A avaliação do ensino médio migrar para o censitário é praticamente consensual (dentro do MEC); o outro (estudo) ainda em debate, da migração do Saeb/Prova Brasil para o Enem, está demandando mais estudos", disse Costa a jornalistas.

A evolução do Ideb no ensino médio foi tímida - saltou de 3,6 (2009) para 3,7 (2011). Considerando apenas a rede estadual, o indicador se manteve estagnado em 3,4, sendo que no Distrito Federal e em nove Estados houve queda. O governo nega que uma possível substituição da Prova Brasil pelo Enem na avaliação do ensino médio tenha como objetivo "maquiar" os números.

"Os resultados (da avaliação amostral) são válidos, não há problema em trabalhar com a amostra, mas você envolve mais a sociedade, a escola, os professores quando você trabalha com a (avaliação) censitária", disse Costa. Ele afirmou que discutirá o tema com secretários estaduais de Educação. Uma das preocupações é não perder a série histórica - a meta do Ideb para essa fase em 2021 é de 5,2.