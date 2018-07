Inep deve dar a aluno cópia da redação de estudante

O Ministério da Educação (MEC) informou, por meio de assessoria de imprensa, que está dentro do prazo estabelecido pela Justiça e vai encaminhar a cópia. Não esclareceu porque ainda não o fez e a razão pela qual tentou evitar o acesso à redação. Outros dois estudantes, do Rio de Janeiro, tiveram acesso às redações após decisões judiciais. Um terceiro aguarda o envio. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.