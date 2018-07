'Inep deve deixar as coisas claras'

Uma professora de Campinas que prestou o Enem de 2011 e entregou todos os cartões de respostas em branco tirou notas maiores que as mínimas divulgadas pelo Inep. O caso fez o órgão explicar, ontem, como são estabelecidas as menores pontuações nos exames objetivos.

Por causa da Teoria da Resposta ao Item (TRI), nenhum candidato ganha nota zero por seu desempenho nos testes. A pontuação dele sempre ficará dentro de uma escala preestabelecida, com notas mínima e máxima.

Mônica Nunes, de 24 anos, leciona física no cursinho Oficina do Estudante e participou do Enem para ter acesso ao caderno de questões. Ela queria o material para fazer a correção comentada da prova de Física. "Nos dois dias, assinei meu nome, respondi à frase de verificação de presença e dormi."

Por curiosidade, Mônica resolveu checar seu boletim de desempenho e diz ter achado um "absurdo" ter tirado notas mais altas que as mínimas em todas as provas, exceto matemática. Ela entrou em contato com o Inep no dia 2 e recebeu como resposta mensagem com vários erros de português. Começa o texto: "Foi divulgado uma nota técnica no portal do inep explicando o TRI (sic)". Insatisfeita, Mônica procurou o instituto outras duas vezes.

Após a queixa da professora ser divulgada em sites noticiosos, o Inep justificou a diferença nas pontuações dizendo que as notas mínimas se referem a uma "prova especial elaborada para alunos com deficiência visual". "A menor nota para alunos convencionais é um pouco diferente (...) porque algumas questões que exigem acuidade visual podem ser substituídas por outras com uma calibragem distinta", afirmou o órgão.

"Já entendi a TRI, mas queria saber como funciona essa correção na prática. Enquanto o Inep não deixar as coisas claras, ficará vulnerável a críticas." / CARLOS LORDELO