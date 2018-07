Inep investe R$ 2 mi para aprimorar correção de redações

A medida deve ser divulgada na segunda-feira, com um guia sobre avaliações e correções. Também será publicada uma coletânea com textos de estudantes que tiveram nota máxima, comentada por especialistas. Segundo Costa, esse guia ajudará o estudante, além de deixar as correções mais transparentes.

Queixas em relação à qualidade da correção das redações marcaram as duas últimas edições do exame. Além dos R$ 2 milhões, o Inep está investindo para garantir melhorias. A contratação de corretores aumentou 44% em relação a 2011. Desde o início do mês, 4,3 mil profissionais já estariam sendo treinados.

De acordo com Costa, eles terão mais uma semana, após a realização do exame, para treinamento com o tema abordado. Regras mais rigorosas devem triplicar a terceira leitura nos textos, para casos de discrepância superior a 200 pontos nas notas dos dois primeiros corretores.

Costa disse que o Enem tem mais de 3,4 mil itens de segurança a serem checados. Nos dias 3 e 4 de novembro, 5,8 milhões de candidatos devem fazer o Enem. As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.