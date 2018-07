Inep lança guia sobre correção da redação do Enem

A redação no Enem 2012 - Guia do participante terá tiragem inicial de 1,7 milhão de cópias, a serem distribuídas às escolas públicas de todo o País. Haverá também cópias em braille e na forma ampliada, para pessoas com déficit de visão. O arquivo em PDF pode ser acessado nos sites do MEC e do Inep.

Foram selecionadas redações que receberam a nota máxima (1.000 pontos) no Enem 2011 e aparecem no Guia com comentários. No Guia, considera-se que seus autores "desenvolveram o tema de acordo com as exigências do texto dissertativo-argumentativo" e demonstraram "domínio da norma culta de língua escrita".

Segundo o presidente do Inep, Luiz Cláudio Costa, o objetivo do guia é "tornar o mais transparente possível a metodologia de correção da redação, além de explicar o que se espera do participante em cada uma das competências avaliadas". "Queremos que o Guia contribua para aperfeiçoar o estudo, exemplificar os critérios e mostrar como se faz uma boa redação".