Inep libera consulta ao local de prova do Enem 2010 pela internet

Para acessar as informações, o estudante deve informar o CPF e a senha no site do Inep. O prazo para o recebimento do cartão de confirmação de inscrição, que começou no dia 4, acabou ontem. Os resultados da prova serão divulgados até 15 de janeiro de 2011.

Um total de 4,6 milhões de pessoas estão inscritas no Enem 2010, de acordo com o Inep. O Sudeste é a região com maior número de inscrições (1,7 milhão), seguida por Nordeste (1,3 milhão), Sul (608 mil), Norte (414 mil) e Centro-Oeste (392 mil).